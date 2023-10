Chtěla dokonalou pleť, po nepovedeném zákroku zbyly ženě oči pro pláč

Už během zákroku měla žena pocit, že něco není v pořádku. Ačkoli jí lékař tvrdil, že by nic nemělo bolet ani pálit, ona prožívala opak. Měla velké bolesti a pocit, jako kdyby jí pleť na obličeji hořela.

„Myslela jsem, že to ani nevydržím do konce. Stále jsem si opakovala, že to bude v pořádku a vydržím to, abych pak měla konečně pleť bez akné,“ uvedla žena pro server Mirror.

Když měla po několika dnech na obličeji bolestivé a mokvavé jizvy, kontaktovala kliniku. Ti se jí omluvili a uznali, že během zákroku muselo dojít k nějaké chybě. Nabídli jí však pouze krém na ošetření, který byl běžně dostupný v obchodě a sama si ho už na pleť aplikovala doma. To Issadu Aisiri naštvalo a raději se obrátila s pomocí na jinou kliniku.

Tamní lékaři byli z jejího stavu zděšeni. Dostala masti na předpis, ale ani po několika měsících se nedostavila úleva. Za nápravné zákroky už utratila v přepočtu dvacet pět tisíc korun a další výdaje ji zřejmě ještě čekají. „Jizvy a strupy mám stále všude, kůže je poškozená do hloubky. Nechodím kvůli tomu do práce a můj život je teď jedna velká katastrofa. Všem doporučuji, aby se před jakýmkoli zákrokem dobře zamysleli. A hlavně si našli prověřenou kliniku, kde nehrozí takové problémy,“ doplnila.