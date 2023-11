Žena chce mít nejužší pas na světě, nechá si odstranit žebra

Ashley podstoupila tři zákroky na zvětšení prsou, dvě plastiky nosu, brazilský lifting zadku, výplň rtů, výplň tváří, botox a řadu dalších zákroků. „Když jsem vyrůstala, nenáviděla jsem svůj plochý hrudník,“ přiznala modelka.

První zvětšení prsou dostala jako dárek od rodiny k osmnáctým narozeninám. „Zákrok mi zlepšil sebevědomí a dodal mi další impuls do světa glamour modelingu. V průběhu let jsem podstoupila několik dalších transformačních zákroků, ale moje cesta s plastickou chirurgií ještě zdaleka neskončila,“ pokračovala.

V plánu má totiž odstranění žeber. A nehodlá troškařit. Chce mít totiž nejužší pas na světě a k tomu jí dopomůže jedině další plastika. Měsíce nosí zeštíhlovací korzet, ale ten už jí nepomáhá. „Potřebuji chirurgický zákrok, jinak vysněného efektu nedosáhnu. Věřím, že se operace povede a pak budu spokojená. Ještě plánuji další zvětšení prsou. Chci mít postavu jako přesýpací hodiny,“ doplnila studentka psychologie.

V budoucnu se chce zaměřit na dětskou psychologii a spolupracovat s dětskými pacienty. „Mám teď dost práce se studiem a veškerý volný čas věnuji hlavně škole. Je to moje priorita. Nechci ale zanedbávat to, co mě baví, takže jsem nezanevřela ani na modeling,“ doplnila. Ashley pravidelně „zaplavuje“ svými fotografiemi fanoušky, kteří ji sledují na Instagramu. Právě tam jim dá také vědět, jak se vyvíjí její proměna v ženu s nejužším pasem na světě.