Muž kvůli mladistvému vzhledu své ženy zažívá peklo, nazývají ho pedofilem

Dvaadvacetiletá Lyndsey Ashtonová měří pouhých sto sedmačtyřicet centimetrů a vypadá stále jako malá holčička. Každý den na ni lidé pokřikují, že je dítě a neměla by mít děti a jejímu manželovi Johnovi nadávají do pedofilů. „Je to velmi nepříjemné, i když se snažíme to nevnímat,“ uvedli.