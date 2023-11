Jsem plná plastu a bolí mě záda, ale jsem šťastná, říká influencerka

„Oblékám se spíše skromně, ale odsuzujícím pohledům neuniknu. Uznávám, že vše není jen zalité sluncem a také se vyskytují problémy, které by zřejmě mnoha žen už dávno řešila. Já mám velké bolesti zad, ale snažím se dělat vše pro to, abych si ulevila od bolesti. Včetně cvičení a pomoci lékařů v oblasti fyzioterapie,“ sdělila modelka a influencerka.

Většina lidí kroutí hlavou nad tím, proč si před pár měsíci nechala ňadra opět zvětšit, když už v tu dobu měla velké problémy s bolestmi. „Nenechám si vzít svůj velký sen. Bolest mě nezastaví. V mých očích to všechno stojí za to,“ uvedla pro server Dailystar.

Často se prý setkává s tím, že na ni ženy s menším poprsím žárlí a pomlouvají ji, ačkoli o ní nic neví. Zpočátku byla takovým chováním ostatních žen zaskočená, dnes už ale všechno vnímá jinak a bere to pozitivně. „Alespoň vidím, že to stálo za to. Když někomu nedám spát, je to dobré znamení,“ myslí si.

Věří, že v budoucnu nebude potřeba velikost ňader zmenšovat. Je ochotná kvůli bolestem zad podstoupit i další operace, v žádném případě ale nechce menší ňadra. Naopak uvažuje ještě nad jejich dalším zvětšením.