Přestala jíst chleba a za šest měsíců zhubla přes třicet kilo

Jeden bochník chleba stačí zpravidla pro jednu velkou rodinu. Molly ho ale snědla úplně sama. Dopřávala si ho s velkou vrstvou másla a oblíbenými slazenými marmeládami nebo tavenými sýry. Nic zdravého to nebylo a sama to moc dobře věděla. Jak ale říká, nebylo jednoduché se svého zlozvyku v jídelníčku zbavit. Pracovala z domova a kdykoli měla pauzu, šla si namazat jeden krajíc čerstvého chleba.

„Jsme zvyklí něco jíst léta a najednou to není. A váš mozek vás stále nabádá, ať si zase dáte. Tento přechodný stav je velmi těžké překonat. Jsem ráda, že jsem to nevzdala,“ uvedla žena pro The Sun.

Dvojnásobná maminka vážila sto jedna kilogramů, když se rozhodla pro změnu. Měla problémy se zadýcháváním, objevily se potíže s vysokým tlakem i zvýšeným cholesterolem.

„S každým krajícem chleba jsem měla větší výčitky. Připadalo mi, jako bych zrazovala vlastní děti a škodila jim. Věděla jsem, že mi to nedělá dobře a tím pádem budou trpět mé děti. Velmi mě to frustrovalo,“ pokračovala.

V její cestě za vysněným tělem ji plně podporoval manžel, pro kterého celá záležitost také nebyla snadná. Provázely ji výkyvy nálad, ale dřina i psychické vypětí podle ženy rozhodně stály za to. Výsledky snažení se dostavily už za dva týdny. Cítila se o mnoho lépe. I její pleť jí začala „děkovat“ za zdravou stravu. Zmizely pupínky a pomalu se začala ztrácet i celulitida. A stačilo jen přidat do jídelníčku dostatek vlákniny, bílkovin a hýbat se.