Nejlepší kamarádky společně zatočily s obezitou, změnily se k nepoznání

„Známe se od základní školy. Od té doby jsme nejlepší kamarádky. Vždy jsme vše dělaly společně. A bohužel jsme se moc rády společně i přejídaly u televize nebo v rychlém občerstvení. Jídlo bylo zkrátka něco, co nás bavilo. A bavilo nás to hodně,“ uvedly pro Newsflare.

Pak ale nastal zlom. Když už se nadváha začala podepisovat na jejich zdraví, došlo jim, že je potřeba něco změnit. „Nedokázaly jsme se na sebe podívat do zrcadla a neustále jsme tu nadváhu nějak omlouvaly. Pak nám došlo, že je to špatně. A řekly jsme si, že to změníme,“ pokračovaly kamarádky.

Aby něco nepodcenily, navštívily společně výživového poradce a trenéra. Nechaly si sestavit speciální jídelníček i cvičební plán. „Zhruba rok jsme docházely na kliniku, kde jsme byly pod dohledem. Pak už jsme to vzaly do vlastních rukou. Takže jsme dodržovaly všechny původní pokyny a vzájemně se podporovaly. Denně jsme si kontrolovaly, jestli jsme ušly minimálně osm tisíc kroků. Většinou to bylo deset tisíc a víc,“ doplnily ženy.

Začátky pro ně prý nebyly jednoduché. Myslely si, že váha půjde dolů rychleji. Dvakrát měly chuť to úplně vzdát. Nyní jsou ale rády, že postupovaly pomalu. Jen díky tomu si tak nový zdravý životní styl mohly důkladně osvojit a nečekal na ně žádný jojo efekt nebo další zklamání. Společně zhubly sto patnáct kilogramů.