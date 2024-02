Vydělává si ponižováním mužů, kvůli tomu žena nemůže najít partnera

„Všichni moji bývalí partneři na ostatní muže hodně žárlili. Neměli pro to pochopení. Měli pocit, že se jim věnuji víc, než je třeba. Přitom šlo jen o práci,“ uvedla třicetiletá z Velké Británie žena pro Daily Star.

Valentina uvádí, že ji baví být single, ale někdy jsou dny, kdy by ráda vedle sebe měla partnera. Také už myslí na budoucnost a na děti. Jejím snem vždy bylo mít rodinu. „Často se mi stává, že lidé v mém okolí pro mou práci nemají pochopení. Jsem unavená věčným vysvětlováním a obhajobou sebe sama. Raději s takovými lidmi ukončuji přátelství. Myslím, že každý má právo na to, dělat přesně takové věci jaké jsou mu příjemné. A pokud moje práce někomu vadí, nemusí se se mnou bavit,“ pokračovala.

Za poslední roky se okruh jejích přátel výrazně změnil. Málokdo zkrátka má pochopení pro to, že Valentina doma ponižuje muže. Někteří se s ní spojují jen online a nechávají si nadávat. Jiní ji navštěvují a touží i po fyzickém násilí. Jak sama uvedla, často to jsou muži, kteří jsou vysoce postavení a jejich rodina o této zálibě nemá ani tušení.

Jsou to muži, kteří jsou dokonale upravení, mají rodinu a skvělou práci. Většinou mají v životě navrch a ostatní lidé se jich bojí, proto touží po někom, kdo by nad nimi měl nadvládu. „Chápu jejich potřeby. Myslím, že by takové muže měla společnost bez okolků přijmout, nemělo by to být něco, za co se stydět,“ dodala.