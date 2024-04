Žena randí s o pětatřicet let starším mužem, mají ho za jejího otce

Potkali se za bizarních okolností, kdy Novu James oslovil, zda by mohl být jejím „sugar daddym“. Chtěl ji sponzorovat a starat se o ni. Nakonec z toho je láska. „Potkali jsme se poprvé v době, kdy ve světě propukla pandemie koronaviru. Zamilovali jsme se do sebe. Hned mi bylo jasné, že nejde o žádný románek na chvíli. Už je to pěkně dlouhá doba a stále jsme zamilovaní,“ uvedla.

Vztah se starším mužem vnímá jako velkou výhodu. Podle ní mladší muži ještě nejsou vybouření a mají spoustu hloupých nápadů, které mohou ohrožovat vztah. Navíc jsou podle ní i labilnější, takže s nimi může být život jako na houpačce. O to už prý sama nestojí a vedle dvaašedesátiletého partnera se cítí šťastná.

„Kamkoli si spolu zajdeme, jsme středem pozornosti. Já se ráda výstředně oblékám a lidé si pak myslí, že jsem Jamesova bláznivá dcera. Je to legrační. Nijak mě to neuráží. Je to pochopitelné. Větší věkový rozdíl mezi partnery stále není tak běžný. Lidé jsou překvapení, když jim říkáme, jak dlouho spolu jsme. Jsme spokojení,“ pokračovala pro Dailystar.

Další bizarností v jejich vztahu je fakt, že James Nově nechává volný prostor pro randění. Ona má ale zájem pouze o ženy, takže to podle vlastních slov rozhodně nebere jako nevěru. „Je velmi velkorysý. O mojí bisexualitě věděl hned na začátku vztahu. V ničem mi nebrání. Líbí se mi, jak je rozumný a nepotřebuje si nic dokazovat. Nemá potřebu mě vlastnit jako někteří moji předešlí partneři,“ dodala s tím, že vztah se starším mužem všem ženám vřele doporučuje.