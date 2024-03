Intersexualita pro mě byl šok, říká žena bez ženských pohlavních orgánů

„Když jsem se narodila, lékaři mé matce oznámili, že jsem dívka. Takže mě jako dívku pochopitelně od narození vychovávali. Když mi byly tři týdny, moje maminka mi nahmatala bulku na břiše a myslela si, že je to kýla. Lékaři ale odhalili, že jsou to nesestoupená varlata,“ uvedla žena pro server Neewsweek.

Dnes již sedmadvacetiletá Alyssa z USA neměla o svém zdravotním stavu ponětí až do puberty, kdy se od matky vše náhodou dozvěděla během večeře. Tehdy jí začala vysvětlovat, že v jedenácti měsících podstoupila operaci, kdy jí byla varlata odstraněna.

„Začala jsem se ptát, kdy konečně dostanu menstruaci jako ostatní holky u nás ve třídě. Tak mi máma během večeře řekla, že se jí nedočkám, protože nemám vaječníky ani dělohu a jsem tím pádem vlastně spíš muž v ženském těle. Prý se jedná o intersexualitu a nedá se s tím nic dělat,“ pokračovala.

Celou záležitost tím její matka uzavřela a dál se o tom nechtěla bavit. Pouze jí dala k přečtení všechny lékařské zprávy, které o ní měla. Pro Alyssu to byl velký šok a velmi těžko takové zprávy zpracovávala. Měla pocit, že tím její život končí, protože už nikdy nebude moct zpět mezi „normální“ spolužáky.

„Máma mi poradila, abych to nikomu neřekla. Dokonce mi říkala, abych to i svému budoucímu muži oznámila až těsně před svatbou. Nakonec jsem se rozhodla o tom promluvit na střední škole. Řekla jsem to nejlepší kamarádce. Ta to řekla dalším lidem a výsledkem byla šikana. Nazývali mě hermafroditem a úplně mě vyloučili z kolektivu,“ doplnila.

Až v dospělosti se se vším vyrovnala a rozhodla se o svém stavu mluvit otevřeně. Zjistila, že po celém světě žije několik milionů lidí, kteří jsou na tom stejně jako ona. Byla to pro ni určitá úleva a konečně našla u lidí pochopení. Roky strachu a šikany ale nikdy nezapomene. Nyní doufá, že svou otevřeností pomůže dalším dívkám nebo chlapcům, kteří si prožívají něco podobného jako ona.