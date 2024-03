Žena má orgasmus i stokrát denně, je to pro ni vysilující

„Je to záležitost, která se děje samovolně. Některé ženy orgasmu stěží dosáhnou, já ho dosahuji tak snadno, že to i mě samotnou překvapuje. Je to součást každého mého dne a nikdy nevím, kdy mě to zase překvapí,“ sdělila žena pro Dailystar.

Suzy každý den chodí do posilovny, kde jsou stálí návštěvníci už zvyklí, co od ní mohou čekat. Nově příchozí jsou však šokováni. Většinou se snaží orgasmus skrývat, ale někdy se neovládne a vyluzuje zvuky, které pro mnohé nejsou příjemné.

„Lidé na mě civí a nechápou, co to se mnou je. Popravdě jsem nejraději doma. V soukromí mám klid a nemusím nic vysvětlovat. Omezuje mě to, ale myslím, že jsem se s tím naučila žít. Někdy je to jeden orgasmus za druhým. Už se mi i stalo, že to trvalo hodiny. Je to velmi vysilující a nakonec vlastně i bolestivé. Kdybych dostala za každý orgasmus jeden dolar, mám na účtě jmění,“ pokračovala se smíchem.

Muže samozřejmě její schopnost mít orgasmus hned za sebou velmi fascinuje. Nakonec však prý každý muž pozná, že to není nic úžasného. Suzy totiž její stav limituje právě po milostné stránce. Její partnery pak začne po čase obtěžovat, že má orgasmy i ve chvílích, kdy jsou třeba jen na večeři a nedotýkají se.

„Můj poslední vztah trval dva roky. Myslela jsem si, že je to na dobré cestě a možná spolu budeme celý život. Ale nakonec to nezvládl. A já se mu vlastně nedivím, nemohla jsem za to na něj být naštvaná,“ dodala třiatřicetiletá kráska.