Narodila se bez rukou, nyní navíc žena bojuje s rakovinou prsu

Ingu opustila její biologická matka ihned po narození. Měla štěstí, protože si ji adoptovala rodina z USA, která jí zajistila kvalitní výchovu i zázemí a nikdy ji nebrala jako někoho s hendikepem. „Moje rodina mě vychovávala jako sobě rovnou. Neměla jsem úlevy nebo něco podobného. Bylo to skvělé a nepřipadala jsem si znevýhodněná,“ uvedla žena.

Díky tomu z ní vyrostla sebevědomá a samostatná žena, která dnes inspiruje ostatní. V minulosti to neměla jednoduché a nemá to jednoduché ani dnes. Bohužel se totiž před pár měsíci dozvěděla, že má rakovinu prsu. I přesto však Inga neztrácí naději v lepší zítřky a věří, že vše dobře dopadne. „Přesto jsem mnoho věcí přehodnotila a na svět se teď dívám trochu jinou optikou. Myslím, že mi to hodně otevřelo oči. Nyní se soustředím hlavně na své uzdravení a doufám, že svým příběhem mnohé inspiruji,“ pokračovala.

Když ji skupina MGMT oslovila, zda by si nezahrála v jejich klipu k písni Nothing to declare, byla nadšená. Výsledek je podle odborníků skvělý a málokdo by poznal, že Inga nikdy před kamerou nic nehrála.

„Moc jsem si to užila. Byl to nezapomenutelný zážitek. Je to skvělá píseň a věřím, že bude mít úspěch. Už však nejsem stejnou ženou jako v klipu. Má nemoc mě změnila,“ doplnila. Na webu Xsnoize je hotový klip k vidění. Tehdy měla Inga ještě dlouhé vlasy, v současné době se musela kvůli léčbě rakoviny ostříhat.