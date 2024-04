OBRAZEM: Osobnosti, které se dožily stovky a víc

Podívejte se do galerie na osobnosti z celého světa, které se dožily stovky a víc let. Patří mezi ně herci, zpěváci nebo kameramani. Všichni za sebou měli skvěle rozjetou kariéru a až do konce svého života se těšili relativně dobrému zdraví. Rekordmankou byla kameramanka, které bylo sto jedenáct.