V sedmdesáti je žena jen díky cvičení v lepší kondici než v mládí

„Vyrůstala jsem v rodině, kdy byl pohyb základ a také zdravá strava. Neměla jsem díky rodičům žádné špatné návyky. Přesto jsem ale už v pubertě začala nabírat na váze. Tehdy jsem začala experimentovat s různými dietami. Ale podle mě něco takového nemělo smysl,“ uvedla pro Daily Star.

Ačkoli prý věděla, jak zdravě jíst a co dělat, stejně sklouzla k nezdravému jídlu a nakonec i nulovému pohybu. Má tři děti a po jejich narození se její život přirozeně změnil. Veškerou pozornost zaměřila na děti a na sebe příliš nemyslela. Odneslo to podle ní její zdraví a nakonec byla u doktora častěji, než by si představovala. Únava i stres udělaly své a bojovala s virózami a jinými zdravotními neduhy.

Když děti odrostly, rozhodla se, že se vrátí zpět ke zdravému životnímu stylu. „Když jsem nedržela diety a nic jsem nepřeháněla, šlo to všechno samo a tak hladce. Shodila jsem nabraná kila, sport mi šel jako po másle a užívala jsem si i zdravá jídla. Samozřejmě i v jídelníčku si dopřávám sladkosti nebo jiné nezdravější potraviny. Ale vše s mírou. Nic nepřeháním. A to je myslím základ. Hlavně si nic nezakazovat a netrápit se. Diety jsou nesmysl, trápíte se a nakonec kila stejně naberete zpět,“ pokračovala.

Dnes cvičí každý den a je to pro ni relax i zábava. U cvičení se natáčí a videa pak přidává na Instagram, kde ji sleduje už přes sto tisíc lidí. Má prý skvělé fanoušky, kteří ji podporují a těší ji, že inspiruje ostatní důchodce k pohybu. „Našla jsem něco, co je mou vášní. Mám velkou radost z každé milé reakce. Dělám něco pro sebe a pomáhám tím i druhým,“ dodala. Dnes má sedmapadesát kilo a cítí se skvěle. A radost z její vitality mají děti i vnoučata.