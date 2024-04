Žena nepolevuje ve zvětšování rtů, změnit chce i další části obličeje

„Už jsem se setkala s tím, že mi lékař odmítl aplikovat další injekci kyseliny hyaluronové do rtů. Našla jsem si jiného. Nepřestanu rty zvětšovat jen kvůli tomu, že mě někdo odmítne. Jsou i jiné cesty,“ uvedla žena pro server Dailystar.

Nyní má ovšem ještě bizarnější sen. Chtěla by absolvovat co nejvíc úprav v obličeji za jeden jediný den. Znamenalo by to, že by si nechala kyselinu hyaluronovou aplikovat do rtů například šestkrát a s minimálními pauzami. „Baví mě experimentovat. Je to extrém. Nikdy jsem ještě nic takového neudělala. Absolvovala jsem několik aplikací v oblasti obličeje, ale vždy to byly maximálně tři,“ pokračovala.

V minulosti si nechala upravit tvar brady, lícních kostí i nosu. Aktuálně není spokojená s velikostí rtů. Chtěla by ještě větší. Zatím nemá strach o své zdraví, obává se pouze, že se jí nepodaří najít partnera, který by chápal její zálibu ve zvětšování rtů. „Je to těžké i s ohledem na to, že rty nemohu pohybovat stejně jako lidé, kteří žádné výplně a zvětšování nepodstoupili,“ uvedla.

Andrea kvůli kosmetickým zákrokům i plastickým operacím cestuje až do Německa. V její rodné zemi lékaři odmítli další zákroky provádět, protože mají strach z komplikací. „Nyní mám lékaře, který má mnoho zkušeností a jeho péče je vynikající. Nemám strach, protože mu plně důvěřuji. Je to kapacita v oboru. Bude mi ještě upravovat bradu,“ dodala.