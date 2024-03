Jedno ze siamských dvojčat se dočkalo svatby, druhé se vdávat nechtělo

Kontakt s Joshem navázala Abby a ačkoli Brittany se moc nelíbil, nemohla ji v setkání s ním bránit a musela se ho účastnit. Pár se do sebe zamiloval velmi záhy a začali plánovat sňatek. I s ním musela Brittany souhlasit.

Dvojčata mají společné orgány, dvě ruce a dvě nohy a také dvě hlavy. Každá z nich je jiná osobnost a má jiné záliby i chutě. Na život ve dvojici si prý nestěžují a ve všem si vycházejí vstříc. „Kamkoli jsme přišly, vždy jsme byly se sestrou středem pozornosti. A je to pochopitelné, nemůžeme se nikomu divit. Jsme zvyklé na pozornost a také na úplně normální život. Rodiče nás vychovávali jako všechny ostatní děti,“ uvedla dvojčata pro server People.

Ženy jsou rodičům vděčné, že nedali na rady lékařů a nenechali dcery oddělit. To by totiž znamenalo, že by přežila jen jedna z nich. „Jak bychom mohli vybrat mezi jednou z nich? Nikdy bychom si to neodpustili. Nemohli bychom žít s tím, že jsme jedno dítě nechali odejít na věčnost,“ uvedl otec žen.

Rodiče jsou rádi, že mají dcery plnohodnotný život a nepřekvapilo je, když se jedna z nich rozhodla pro svatbu. Manžel Abby je válečným veteránem, má jednoho syna z předchozího manželství a je prý skvělou partií. Zda se jednou chce vdát i Brittany, není jasné. Jisté ale je, že v takovém případě by museli žít dva muži ve společné domácnosti a dělit se o jedno tělo. A to by asi pro ně nebylo jednoduché.