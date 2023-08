Matka s dcerou se stejně oblékají i češou, vydávají se za dvojčata

Catherine má ještě další dvě děti, které se s matkou stejně neoblékají a ani o to nestojí. „Máme s mámou velmi blízký vztah. Je vůči mě velmi protektivní a snaží se mi být stále na blízku. Když s někým chodím, je to takový milostný trojúhelník. Moje máma je totiž stále s námi, takže je to někdy složité,“ uvedla Gabriella s tím, že jako nejstarší z dětí je nejvíc rodiči hlídaná.

Gabriella svým partnerům hned při seznámení říká, jak blízký vztah má se svou matkou. Dopředu už tedy počítají s tím, že to nebude jednoduché. „Většině kluků to nevadí,“ uvedla se smíchem pro Daily Mail.

Problém s blízkým vztahem Gabrielly a matky mají ovšem dva další sourozenci. Žárlí a není jim to příjemné. Gabrielina matka však nemá v plánu na svém chování cokoli změnit. „Jsme si zkrátka opravdu velmi blízké. Máme vztah vážně spíš jako dvojčata, jsme na sebe napojené,“ doplnila Gabriella.

Pro mnohé jsou senzací a na ulici se za nimi lidé neustále otáčejí, pískají a pokřikují na ně. Hodně lidi se s nimi chce i fotit. Podle matky Gabrielly se cítí trochu jako celebrity a vyhovuje jim to.