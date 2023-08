Žena si připadala příliš krásná a nemohla najít muže. Už se jí to podařilo

Podle modelky se jí muži báli. A ti, kteří měli odvahu na seznámení s ní, se pak jen vytahovali před kamarády, že se jim podařilo získat pravou Barbie. O lásku ale nešlo.

„Byla jsem nešťastná. Několik mužů mi řeklo, že jsem příliš krásná na to, aby se mnou něco měli. Prý by se báli toho, že by pro mě nebyli dost dobří. Muži mi několikrát řekli, že je trochu děsím. Kromě dokonalého vzhledu mám také silnou a výraznou osobnost,“ uvedla. Dlouho tak marně hledala lásku.

Nyní konečně našla muže, se kterým je šťastná, a věří, že je čeká skvělá budoucnost. Seznámili se na večírku, kde se jí snažilo několik mužů „sbalit“. On jediný ale neměl zájem a právě to se jí líbilo. „Nehnal se ke mně, neříkal, že jsem nádherná a podobné řeči. Byl galantní, milý a nevnucoval se. Konečně jsem zažila to, po čem jsem tak dlouho toužila,“ doplnila modelka.