Umělkyně zdobí své tělo motivy předků, oživuje dávnou minulost

Yarikazu pro zdobení svého těla používá výhradně přírodní barviva, která se shánějí v džungli. S tímto druhem umění začala ve chvíli, kdy si uvědomila, jak odkaz předků pomalu zaniká pod vlivem moderní doby.

„Chtěla bych ukázat světu, že naše domorodé kmeny jsou důležitou součástí nás všech. A nejde jen o tradice. Je to kultura, která by se neměla zapomenout. Naši předci žili v souladu s přírodou a zemi brali jako něco posvátného. Ne jen jako místo, kde žijí. Uctívali ji, protože věděli, jak moc nám dává. Nebýt země, nejsme my. Je to kolébka všeho. A na to se v dnešní době bohužel zapomíná. Měli bychom si z nich vzít příklad a začít konečně něco dělat,“ uvedla.

Umělkyni znepokojuje fakt, že se planeta otepluje a zaplňuje odpadky. Chtěla by, aby se celý svět konečně zamyslel nad svými činy. „Stačí se projít v lese s taškou a posbírat odpadky. Tak jednoduché to je. Někde začít můžete,“ doplnila.