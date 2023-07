Roky zažívala šikanu, dnes žena hrdě ukazuje kdysi nenáviděné obočí

Šestadvacetiletá žena se nakonec právě díky svému srostlému obočí proslavila a nyní chodí módní přehlídky pro světoznámé návrháře. Na základní a střední škole by ji nenapadlo, že jednou bude mít takový úspěch. Pro spolužáky byla za ošklivku a děti se jí posmívaly. Na toto psychicky náročné období nerada vzpomíná.

„Roky mi trvalo, než jsem přijala sebe samu a začala se mít ráda. Roky jsem se nechtěla dívat do zrcadla. A nakonec jsem si obočí holila a měnila se tak, abych se líbila ostatním.Ve skutečnosti jsem ale já sama spokojená nebyla a podepsalo se to na mé psychice,“ svěřila se pro Daily Star.

Dnes si sebe sama váží a ráda by předala myšlenku sebelásky i ostatním ženám a dívkám. Prostřednictvím sociálních sítí se na ni obracejí dívky, které si procházejí něčím podobným jako před lety ona. Každé z nich radí, že by se neměly nechat ovlivňovat negativními poznámkami okolí. „Já jsem se nechala strhnout tím proudem negace a uzavřela se do sebe. Uvěřila jsem, že jsem ošklivá. Uvěřila jsem zlým lidem a trpěla. Každý je ale krásný a nikdo nemá právo o vaší kráse pochybovat,“ dodala.