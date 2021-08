Po umělém oplodnění žena otěhotněla i přirozeně, porodila dvojčata

Pětatřicetiletá žena z Austrálie toužila po dítěti dlouhá léta. Nejprve se snažili s manželem počít přirozenou cestou. Úspěšní ovšem nebyli. Svěřili se tedy do péče lékařů z kliniky asistované reprodukce a rozhodli se pro umělé oplodnění. Než se zadařilo, podstoupili pět cyklů IVF. Ten pátý byl úspěšný.

„Vyrůstala jsem ve velmi rozvětvené rodině. Mám dva bratry a toužila jsem po dětech už od dětství. Mateřství byl můj sen. Velmi mě frustrovalo, že jsem nemohla otěhotnět.Nebylo to zrovna příjemné životní období. O to větší radost jsme pak měli, když se povedl pátý pokus umělého oplodnění,“ svěřila se žena pro Thesun.co.uk.



Během umělého oplodnění si nechali zavést jedno šestidenní embryo. Když si Kimberley dělala těhotenský test a ukázal jí dvě čárky značící pozitivitu těhotenství, byla štěstím bez sebe, protože to nikdy předtím nezažila. Po prvním ultrazvuku přišel šok.

„Nechápala jsem to, protože jsme měli zavedené jen jedno embryo. Pan doktor mi vysvětlil, že druhé miminko muselo být počato přirozenou cestou. Někdy se to stává, ale je to prý velmi výjimečná situace,“ pokračovala Kimberley.

Byl to pro ni zázrak, který nečekala ona ani lékaři. „Za ta dlouhá léta se nám přirozenou cestou počít nedařilo. Neřešili jsme antikoncepci, protože jsem neovulovala a lékaři ani nepočítali s tím, že by se něco podobného mohlo stát. Proto nás na to ani neupozorňovali,“ dodala žena s tím, že svůj příběh považuje za zázrak a ráda se s ním podělila se světem, aby dala naději dalším ženám v podobné situaci.