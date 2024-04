Nejde jen o komunikaci. Omyly a chyby, které nám ničí vztah

Jak to vidí odborník Je pravda, že chybná přesvědčení přebíráme výhradně ze své původní rodiny?

Rodina na nás má z pohledu našich přesvědčení o světě největší vliv. To, jak fungují a jak přemýšlí naši nejbližší, v raném věku automaticky přebíráme za své. Považujeme to za realitu: takto to je, takové věci jsou. Neuvědomujeme si, že je to „jen“ přesvědčení a že jiní lidé vidí totéž jinak. Přesvědčení jsou určitý úhel pohledu na svět. Spíš než „chybná“ a „správná“ bych je označila jako podporující nebo naopak sebesabotující. V průběhu našeho dospělého života je už naší zodpovědností, abychom limitující přesvědčení rozpoznali jako „jenom“ přesvědčení, nikoli pravdu, a nahradili je těmi, která nás budou podporovat. Denisa Říha Palečková, lektorka partnerství a intimity