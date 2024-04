Orgasmus je jen třešnička na dortu, i bez ní má být skvělý, říká lektorka sexuality

Sex se nikde nevyučuje. Od rodičů taky rady nedostáváme, a už vůbec se od nich neučíme nápodobou, jako je tomu v případě většiny dovedností. Co by lidé měli vědět o sexu a od koho by se to měli dozvědět?

Já si myslím, že právě od rodičů, tam to začíná. Vidím, že spolu nějak intimně žijí, že se dotýkají. Vnímám, že mezi sebou mají něco, co mezi sebou nemají všichni lidé. A v tu chvíli můžu začít pokládat první otázky a rodič by na ně měl být schopný odpovědět.

Další v pořadí se nabízí škola, která má ale v této oblasti značné mezery. Děti se tak radí s kamarády a někdy bohužel hledají odpovědi i v pornu. Pokud je na to dítě samo, nedokáže posoudit, jaké informace jsou relevantní. Takže v první řadě by se o tom mělo mluvit v rodině. Dnes už existují i knihy, které rodičům radí, jak v určitém věku s dětmi o sexu mluvit. A rodiče můžou děti odkázat i na nějaké zdroje, pokud by jim samotným nebylo příjemné se o tom bavit.