Říká se mu sexuální scénář. Studie ukazuje na viníka orgasmické nerovnosti

Orgasmickou propast si musela věda nejprve uvědomit, teď zkoumá, co vše ji vytváří – a jak to změnit.

Nejprve připomeňme rozsah problému. Když zjišťovala v roce 2018 studie z magazínu Archives of Sexual Behavior, nakolik dopřává sex vyvrcholení mužům a nakolik dámám, měla k ruce rozsáhlý vzorek více než 52 tisíc lidí. Vyzradil, že při sexu obvykle zažívá orgasmus celkem 95 procent heterosexuálních mužů. Jenže pouze 65 procent žen.

Jiné práce ovšem vykreslují ještě propastnější rozdíl. Objemná analýza dvaceti studií v roce 2022 prokázala, že orgasmus sex typicky dopřává 70 až stu procentům heterosexuálních pánů. Ale jen 30 až 60 procentům dam téže orientace.

Co je na vině? Zjišťovala to práce Kate Dickmanové z Rutgersovy univerzity. Skládala se ze dvou studií, celkem jimi prošlo na tisíc žen, heterosexuálních, bisexuálních i lesbických. Zjistila, že orgasmická propast je propletencem příčin. Za to, že mají heterosexuální ženy méně vyvrcholení než muži, může to, že od sexu orgasmus méně očekávají. Ani to však není samo sebou, nižší orgasmická očekávání mají kvůli tomu, čemu věda říká sexuální scénář.