Chcete skvělý sex? Důležité jsou tři faktory, říká studie

Na začátku byl přitom docela prostý, laický dotaz. „Co to vlastně je skvostný sex? Co ho tvoří? Existuje pro něj nějaký standard?“ zeptal se socioložky z Missouri State University Alicie M. Walkerové její známý. Když po odpovědi začala pátrat, zjistila, že věda žádnou nenabízí.

Proto se ji vydala hledat sama, s kolegyní Audrey Lutmerovou. Přesněji řečeno, začala se zajímat o to, co je skvělý sex podle mínění mužů a žen. Co jim musí přinášet, dopřávat, jaké jsou jeho atributy. Co ho odlišuje od sexu, který za moc nestojí.

Opřít se vědkyně rozhodly o rozhovory s muži a ženami po internetu. Vzorek neměly k ruce rozsáhlý, předností jejich výzkumu však byla pečlivost. Osmasedmdesát mužů a žen zpovídaly důkladně, po e-mailu, protože korespondenčně mají lidé tendenci vypovídat o sexu otevřeněji než při osobním rozhovoru. A postupně, nejprve vědci zaslali jednu otázku, po jejím zodpovězení další. Bylo to časově náročné, trvalo to týdny, umožnilo to však osvětlit přesněji, co povyšuje sex do kategorie skvostný, skvělý, nádherný.