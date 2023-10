Sexuální polohy v Česku. Studie zkoumala, jaké přinášejí ženám orgasmus

Misionářské poloha se může zdát fádní, možná právě proto je však nejčastější.

Status globálně nejoblíbenější sexuální polohy přisoudil výzkum zdravotnického portálu Now Patient poloze zezadu, díky tiktokovému profilu britského lékaře Karana Raje získala reputaci nejnebezpečnější polohy pozice „na koníčka zezadu“. Oblibu sexuálních poloh v Česku zkoumala studie, kterou vydal v roce 2020 magazín Sexual Medicine

K ruce měla práce objemný vzorek. Vyzpovídala přes jedenáct tisíc mužů a téměř deset tisíc žen, od osmnácti do šestaosmdesáti let. Průměrný věk respondentů byl šestatřicet let, respondentkám bylo v průměru jednatřicet.

Autorský tým je vyzpovídal ohledně jejich sexuální orientace, zajímala ho i frekvence sexuálních zkušeností během posledního roku. Především se však soustředil na to, v jakých polohách si sex zpovídaní užívali, na výběr měli z celkem třinácti poloh, vykreslených na černobílých stylizovaných náčrtech.

Žen se navíc dotazníky vyptávaly, jaké pozice jim přinášely nejčastější vyvrcholení.