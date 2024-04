Rozvod, restart? Někdy je druhá šance na místě, jen neztraťte důstojnost

Pobláznění a vzájemná láska bez hlubšího přičinění přetrvají maximálně sedm let. Alespoň to tvrdí odborníci. Příroda to prý má takto naprogramováno, aby zamilovaná dvojice přivedla na svět potomka a ve shodě jej dovedla do okamžiku, kdy bude do jisté míry samostatný.

Hovoříme ovšem o pudech. Pokud nechceme, aby právě ony cloumaly naším majestátem, je na místě věnovat vztahu dlouhodobou péči a vědět, co mu prospívá a co je pro něj naopak zhoubné. Dlouhodobě, prosím.

Faktem totiž je, že když svoje partnerství pravidelně nepřiživujete porozuměním a láskou, může se vám také stát, že během poločasu rozpadu už s ním nic dělat nepůjde. Myslete na to, až budete sklouzávat ke stereotypu. Právě to je totiž ta správná chvíle začít resuscitovat něco, co na první pohled sice vypadá relativně v pořádku, ale pravda je taková, že když nenapnete všechny síly, skončíte s partnerem za pár let či měsíců osamělí a odcizení, aniž byste dokázali definovat, proč se tak vlastně stalo.