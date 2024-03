Neholduje sexu, drogám, alkoholu. V čem je generace Z jiná než ty předchozí

Příslušníci generace Z nebo také „zoomeři“ jsou lidé narození zhruba od poloviny 90. let do roku 2010. Již od raného dětství byli vystaveni technologiím, chytrým telefonům, platformám sociálních médií a nekonečně propojenému životnímu stylu. Díky jedinečným vlastnostem a preferencím přetváří generace „zoomers“ průmyslová odvětví, zpochybňuje tradiční marketingové postupy a naprosto boří představy o chování spotřebitelů. Jaká je však generace Z uvnitř?

„Jsou to lidé, kteří se hluboce zajímají o ostatní a mají pragmatický přístup k tomu, jak řešit řadu problémů, které zavinily generace předtím, jako je především změna klimatu,“ popisuje americká antropoložka Roberta Katzová, spoluautorka knihy GenZ, Explained: The Art of Living in a Digital Age.

„Typický příslušník generace Z je sebevědomý člověk, který se hluboce zajímá o ostatní. Oceňuje různorodost, je vysoce spolupracující a společenský, oceňuje flexibilitu, autentičnost a nehierarchické vedení,“ míní.