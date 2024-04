Točit porno s chlapy mě donutil až manžel, popisuje Michaela Isizzu

Můžete se nám představit a popsat, čím se živíte?

Michaela: Já jsem Michaela Isizzu a mojí profesí bylo spoustu let softcore porno, erotika. Nikdy dřív jsem netočila porno s chlapem. Až do té doby, dokud mě můj manžel nedonutil nějakým způsobem točit videa.

Marco: Já jsem Marco Terefico, máme se ženou svůj kanál na Pornhubu a profil na OnlyFans.

Jak získáváte odběratele a jak si udržet sledující, kteří vás živí?

Michaela: Dělám videa, která jsou oblíbená hlavně z toho důvodu, že jsou autentická. Nevím, jestli je to jenom mnou, věřím, že ano. V tom, co dělám, jsem skvělá. Dělám ta videa podle mého názoru hodně amatérsky, i když mi hodně lidí paradoxně píše, že to dělám opravdu profesionálně. Hlavní je, že nikdy v životě nedělám nic, co mě nebaví.

Máme s manželem i stavební firmu. Pracujeme normálně rukama, děláme dekorativní lité podlahy. Baví nás to, stejně tak jako ta erotika. Všichni máme volbu. Pokud si nechceme vybrat to, že budeme spokojení a šťastní, nebo se k tomu minimálně časem stejně jako my dopracovat, tak jsme slabí lidé a můžeme to rovnou vzdát.

Erotika vám tedy přináší základní kapitál pro podnikání, které rozjíždíte?

Michaela: Těžko říct. Je to spíš fifty fifty. Zpočátku to byl vstupní kapitál pro podnikání, momentálně už firma funguje sama. Máme práci plus koníčky.

Ukážete nám, jak moc máte zničené ruce, jaký jste dříč?

Michaela: Když děláme podlahy, nosíme často rukavice. Navíc spolupracujeme i s dalšími podnikateli. Je důležité mít kvalitní tým lidí. A je jedno, jestli jde o tvrdou manuální práci, nebo OnlyFans. Potřebujete mít kolem sebe lidi, kterým můžete věřit. To je základ.

Kolik let jste vy dva spolu? Museli jste někomu ze svého okolí vysvětlovat, čím se živíte a obhajovat to?

Marco: Jsme svoji přes čtyři roky. A vysvětlovat? Možná tak fanouškům. Občas vysvětlujeme, jaký život žijeme a co děláme. Ale že bychom se museli před někým vyloženě obhajovat, to ne.

Michaela: Jediné, s čím je někdy trochu problém, je TikTok. To je trošku toxická platforma. Ale po roce můžu říct, že tam mám super lidi. S mužem moc rádi společně vaříme, z toho tam děláme živá vysílání. Já jsem na sociálních sítích furt někde zablokovaná, proto nemám třeba na Instagramu svoje jméno, ale jsem tam jako Waifu Baobei. To jsem někde na internetu našla, že znamená „sprostá manželinka“, nebo něco takového. Moje jméno bylo jednu dobu hodně banované. Prostě mám hejtry, což je logické. Myslím si, že to jsou často ženské. Na jednu stranu to i chápu. Já sama jsem hodně žárlivá.

Jste pořád vzrušení a stále naladění na sex?

Michaela: To je individuální. Nedávno jsem například měla něco s plotýnkou, tak jsme spolu dlouho nic neměli, protože jsem měla bolavá záda.

Marco: Je to různé. Jak je síla a chuť. Včera to bylo třeba třikrát.

Michaela: Třikrát? Jenom? Počítáš jen orgasmy?

Takže do toho počítáte i rychlovky? Když se dlouho něco vaří, tak se sex odehrává i v kuchyni?

Marco: Odehrává se všude.

Michaela: Když jsme v kuchyni, tak jsme většinou hodně hladoví a chceme si uvařit nějakou dobrotu. Rádi tvoříme i „normální“ obsah pro fanoušky a streamujeme třeba i to, jak vaříme a chodíme do fitka. Točíme a fotíme to, co fakt děláme. Nefejkujeme to. A když se pohádáme, tak to řekneme třeba kolikrát i na Instagramu. Ne stylem, že bych tam ventilovala nějaké úplně intimní informace. Ale třeba premenstruační syndrom, na to celkem trpím. A můj manžel? On tomu jde naproti. Nechá mě se vyvztekat. Dá mi přesně to, co potřebuju. Vyřvu se a on mě v tom podrží.

Marco: Už se známe.

