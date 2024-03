Žena je pyšná na vzhled Barbie, docílila ho bez plastik

Michala se živí jako herečka a modelka a pronikla i do online světa a přivydělává si také jako influencerka. Veškeré peníze je ochotná investovat do sebe sama a růžového oblečení. Miluje také rychlá a velmi drahá auta.

„Nedávno jsem četla článek o ženě, která utratila veškeré své úspory za plastické operace, protože se chtěla Barbie podobat. Velmi smutné bylo, že se Barbie ve skutečnosti vůbec nepodobala. Já jsem si nenechala udělat ani umělé řasy nebo nehty. Chci být přirozenou živoucí panenkou Barbie, která se nepotřebuje nijak předělávat,“ uvedla žena pro Dailystar.

Michala uvádí, že si nevybrala život jako Barbie, ale on si vybral ji. Od mala jí totiž lidé říkali, že je roztomilá jako panenka Barbie, a později ji nazývali Dolly Partonovou nebo Hannou Montanou. „Když mi byly čtyři roky, moje máma mi vyrobila obří dům pro panenky Barbie. Byla jsem jím tak fascinovaná. Slíbila jsem si, že si jednou taky takový pořídím. Stejně jako růžové auto, které měla,“ pokračovala.

Sny si začala pomalu, ale jistě plnit už v pubertě, kdy začala nosit růžové oblečení a stylizovat se do podoby Barbie. „Dnes už dělám vše jako Barbie. Ráno vstanu, obléknu si svůj Versace župan, nalíčím se a pak se jdu protáhnout. Cvičím jógu a všechno vysílám i svým sledujícím do světa. Milují, když mohou být součástí mé každodenní rutiny. Když docvičím, jdu si dát sprchu do své růžové koupelny a pak mi trvá zhruba dvě hodiny, než se nalíčím a vyberu si outfit na celý den. Na nákupy a pochůzky pochopitelně vyrážím ve svém růžovém Porsche,“ sdělila.

Jen za kosmetiku platí měsíčně v přepočtu přes sto tisíc. Jak sama uvádí, plastiky neplánuje, ale chce být stále krásná. A k tomu je prý potřeba o sebe pečlivě dbát. „To by měla dělat každá žena,“ dodala. Na Instagramu ji sleduje teprve necelých osmnáct tisíc lidí, už nyní má ale zástup fanoušků. A ti jsou dokonce ochotni platit jí nemalé sumy, za které si pak může pořídit třeba další růžový kousek do šatníku.