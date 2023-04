Sado-maso, plánování i ponožky. Sedm žhavých typů pro ten nejlepší sex

Jakmile v partnerské ložnici zavládne erotická nuda, nebo ještě hůř, jakmile intimnosti zcela vymizí, je to cesta do pekel lásky. Na nic tedy nečekejte. Ještě dnes vdechněte svému milostnému životu novou jiskru a zažijte opět pořádnou divočinu. Co radí odborníci?