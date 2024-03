Žena chtěla shodit kila navíc, podařilo se to až po třetí operaci žaludku

Třiačtyřicetiletá Kwyonnica pracuje jako právnička a spoustu času prosedí. Když se domů vrátí z práce, věnuje se své jediné dceři a na cvičení nebo pouhé procházky už není čas. Právě proto také zvolila možnost operativního zmenšení žaludku, aby konečně po letech bojů s dietami a hladověním shodila přebytečná kila.

„Bojovala jsem se zdravotními problémy. Vysoký tlak, cholesterol, cukr, syndrom polycystických vaječníků a přejídání. To vše byli démoni, kteří mi ničili život. Dnes je můj život konečně o něco lehčí. A to doslova. Odešla kila, odešly i zdravotní problémy,“ uvedla pro Dailystar.

Kwyonnica měla strach, že by ji mohl potkat stejný osud jako její maminku. Ta zemřela v pouhých šestapadesáti letech a příčinou smrti byly právě komplikace spojené s morbidní obezitou. „V naší rodině jsou všechny ženy prostorně výrazné. Chtěla jsem se tohoto prokletí zbavit. Už v roce 2009 jsem byla na první operaci, kdy mi zmenšovali žaludek. Nikomu jsem to neřekla a moji blízcí byli šokovaní mou proměnou. Krátce na to jsem však otěhotněla a kila šla zase nahoru,“ pokračovala žena.

Po narození dcery jí lékaři doporučili další operaci. Tu tedy podstoupila a věřila, že další už nebude potřeba. Sedm let poté ovšem musela na sál znovu. Opět totiž kila nabrala, protože druhá operace nebyla provedena správně. To lékaři zjistili až po sedmi letech. „Věřím, že teď už je to definitivní a budu se konečně moct plně věnovat své dceři a být jí parťačkou, kterou potřebuje. Změnila jsem stravovací návyky a do každodenního života zařadila pohyb,“ dodala.