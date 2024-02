Žena chtěla větší ňadra, zákrok kvůli strachu o život zrušila

Místo vysněného vzhledu se bude muset Asa smířit s pár nedokonalostmi, které chtěla napravit. Lékaři zjistili, že má vadu srdce, která by ji během operace mohla vážně ohrozit na životě. Další zákrok by nemusela přežít.

„Mám bizarní přání. Chtěla bych vypadat jako pětačtyřicetiletá matka od dětí vylepšená plastickými operacemi. Prostě MILF. Pro mnoho lidí to je nepochopitelné, ale pro mě je právě takový vzhled zásadní. Doufám, že se mi podaří toho dosáhnout,“ šokovala v pořadu Botched, kam přišla lékaře žádat o pomoc.

Většina žen si přeje vypadat mladě, ale Asa má opačné přání. Ve čtyřiadvaceti letech by ráda vypadala o dvacet let starší, ale jako po plastikách. „Mám za sebou dost zákroků. Prsa, nos, rty. Chci ještě vylepšit tvar brady, vytvořit umělé svaly na břiše a udělat plastiku zadku. A samozřejmě ňadra. Ale verdikt lékařů mě velmi vyděsil,“ pokračovala žena.

Podle lékařů z kliniky v Los Angeles by její srdce mohlo během operace selhat a zákrok by nemusela přežít. Nedoporučili jí v současnosti žádný zákrok, který vyžaduje celkovou anestezii. Jak uvedli, měla by si dávat pozor, aby se ani nijak nezranila a nemusela na akutní operaci. Nejdřív je třeba vyřešit problém se srdcem.

„Rozplakalo mě to. Ale mají pravdu, musím teď s těmi zákroky přestat a myslet na budoucnost. Slova lékařů mě velmi zasáhla, měla jsem pocit, jako bych si promlouvala s vlastním otcem,“ dodala.