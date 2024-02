Po rozvodu se žena rozhodla pro změnu, dřina v posilovně se vyplatila

„V šestačtyřiceti letech jsem se konečně rozvedla a měla jsem možnost začít úplně znovu. V té době mi diagnostikovali cukrovku druhého typu a už jsem měla zdravotní obtíže, které mi komplikovaly život. Rozvod pro mě byl impulzem ke změně, ke které mě přemlouvali můj lékař,“ svěřila se pro Daily Star.

Několik měsíců tvrdě dřela a podařilo se jí shodit třiašedesát kilogramů. A to bez drastických diet nebo operace žaludku, kterou jí lékař zprvu doporučoval. K takovému kroku se ovšem nechtěla uchylovat a věřila, že kýžených výsledků docílí i sama. Nebylo to však „zadarmo“. Každý den chodila do posilovny.

„Bolelo to, bylo to náročné. Měla jsem dny, kdy jsem to chtěla vzdát. Neviděla jsem pokroky a měla pocit, že se snažím zbytečně. Pak se to zlomilo, váha šla dolů a začala jsem mít svaly. Stal se ze mě úplně jiný člověk,“ pokračovala.

A to také díky stravě. Většinu svého života byla zvyklá stravovat se nezdravě a ovoce nebo zelenina pro ni byly spíš noční můrou. Zdravou stravu však začala mít ráda a dnes si naopak už neumí představit, že by si večer dala před spaním dort nebo hamburger s hranolkami.

Podle Beth má spousta žen po rozvodu pocit, že jejich život skončil a ztratí chuť cokoli dělat. U ní to bylo naopak. Věřila, že jí čekají samé dobré věci. A nemýlila se. S novým já přišel i nový partner a dočkala se vysněného spokojeného života plného lásky.