Po rozvodu chtěla být žena dokonalá, prošla kompletní proměnou

Nannette Hammondová podstoupila první plastiku ještě před třicítkou. Vždy měla velmi štíhlou postavu a menší poprsí. Dokonalá ňadra si vysnila už v pubertě a nadělila si je právě díky manželovi, který ji finančně podporoval. Díky němu měla možnost o sebe pečovat. Přesto v manželství nebyla šťastná a dlouhou dobu odchod od manžela zvažovala.

„Když jsem to udělala, ulevilo se mi. Není to lehké rozhodnutí. Vždy je v tom hodně emocí. Máte strach, protože nevíte, co bude,“ uvedla pro Dailystar. S novým životem nakonec přišlo i nové já.

Rozhodla se pro změnu a vsadila na blond vlasy i větší ňadra. S těmi pak ale měla potíže a musela podstoupit další zákrok. Od první plastiky až po tu poslední zaplatila v přepočtu necelých deset milionů korun. „Měla jsem moc velké implantáty. Byly těžké a moje kůže nebyla schopná je udržet. Hodně klesaly a ňadra nedržela tvar. Nevypadalo to dobře. Nebyla jsem s tím spokojená,“ uvedla žena v pořadu Botched, kam dorazila v minulosti žádat lékaře na kliniku plastické chirurgie o pomoc.

Tehdy lékaři obří implantáty vyjmuli a po několika měsících vložili ženě nové, ale menší. „Nejsou tak obří, ale stále jsou dost velké. Pro mě je teď mnohem důležitější, že mají skvělý tvar a nemusím se trápit tím, že bych je musela nějak podpírat podprsenkou. Změna je život a můj život je po rozvodu jedna velká jízda,“ doplnila s tím, že ji manžel připravil o všechny peníze a musela začínat od nuly. I to podle ní ale byla skvělá životní lekce, která ji správně nasměrovala.