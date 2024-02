V minulosti ženu kvůli vzrůstu šikanovali, dnes je úspěšnou modelkou

V roce 2015 ji oslovila jedna z modelingových agentur v New Yorku, zda by měla zájem odchodit módní přehlídku. Neváhala a záhy byla hvězdou newyorského Týdne módy. Od té doby jí chodí jedna nabídka za druhou a práci modelky si užívá.

„Jsem šťastná, že mohu vnést jiný pohled na lidi, kteří jsou stejně malincí jako já. Myslím, že svět by měl vědět, že nejsme divní a jsme stejně v pořádku jako ostatní. Jen jsme menší. A je nás po celém světě mnoho. Věřte mi, že i lidé malého vzrůstu touží po krásných věcech a milují svět módy,“ uvedla žena pro Dailystar.

Kdyby rodiče Glory poslechli lékaře, nebyla by na světě. Ti jim totiž doporučovali ukončení těhotenství. Matka Glory ale nechtěla o něčem takovém slyšet a rozhodla se přivést holčičku na svět. Narodila se v New Yorku, ale vychovávali ji na Floridě, kam se přestěhovali na její dvanácté narozeniny. „Chodit do školy byla noční můra. Každý den si mě ve škole dobírali. Bylo to moc náročné období. Často už jsem neměla chuť žít. Ale mám skvělou rodinu, která vždy stála při mě. Dávala mi najevo, že jsem výjimečná,“ pokračovala.

V budoucnu by se ráda sama stala módní návrhářkou, měla vlastní značku a stále se pohybovala ve světě módy. Být modelkou ji baví, ale ráda by se dostala ještě dál. Má vystudovanou kriminalistiku, ale tomuto odvětví se už věnovat nechce. „Jsem ráda, že mohu povzbudit všechny malé lidi na světě. Snad pro ně budu dostatečnou inspirací k tomu, aby se nevzdávali svých snů,“ dodala.