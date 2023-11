Kvůli vzácnému syndromu má žena nesouměrná ňadra

Až když Butcherová několikátým rokem naléhala na lékaře a chtěla, aby jí udělal potřebná vyšetření, vyšlo najevo, že trpí Polandovým syndromem. Jde o velmi vzácné onemocnění, které se projevuje právě například nedostatečným vývojem prsního svalu na jedné straně těla.

„Až do osmnácti let mi nikdo z lékařů nevěřil, že to nebude jen záležitost puberty. Našla jsem si, že by to mohl být Polandův syndrom, ale můj lékař mě neustále přesvědčoval o tom, že to je nesmysl. Až další testy a návštěvy jiných lékařů mé domněnky potvrdily,“ uvedla žena.

Měla i možnost podstoupit plastickou operaci, během které by se velikost ňader vyrovnala za pomoci silikonových implantátů. To však odmítla. „Myslím, že by se o takových věcech mělo veřejně mluvit. Nejsem o nic méně ženou jen kvůli tomu, že mám nesouměrná ňadra. Není za co se stydět a veřejnost by o tom měla vědět,“ myslí si.

Nechtěla si do těla vpravovat žádné cizí těleso a nyní je ráda, že nepodlehla nátlaku lékařů, podle kterých byla plastika nevyhnutelná. Je jednou z mála žen, které se o tomto syndromu nebojí mluvit veřejně. O všem informuje své sledující na Instagramu a je velkou podporou pro všechny, kteří s tímto syndromem bojují. Nejde pouze o záležitost žen. Může postihnout i muže.

„Jsem ráda, že si mě lidé všimli, že už se o tomto problému víc mluví. Už to není tabu,“ dodala pro The Sun.