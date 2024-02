Říká si nejžhavější babička. Svým vrstevnicím radí, jak být sexy a v kondici

„Asi si budete myslet, že je to nesmysl. Ale recept je ve skutečnosti velmi jednoduchý. Mějte dostatek spánku, hydratujte tělo obyčejnou vodou a na pleť používejte organické výrobky. Věřím, že pokud budete tato tři jednoduchá pravidla dodržovat, po pár týdnech uvidíte rozdíl. Samozřejmě nezmiňuji pravidelný pohyb a zdravou stravu, to už je myslím v dnešní době všem jasné,“ uvedla v jednom z příspěvků na Instagramu, kde ji sleduje téměř sedm set tisíc lidí.

Gina stále tvrdí, že nikdy nebyla na botoxu ani na výplních a prý ani nepodstoupila žádnou jinou plastickou operaci. To jí lidé nevěří především s ohledem na její dokonalé poprsí, které podle ní jsou prý darem od přírody.

„Nepotřebuji napínat obličej, stačí mi kokosový olej a pravidelné docházení na kosmetiku. Nechodím spát neodlíčená, nepřeháním to s make-upem, příliš se neopaluji a cvičím. Kdybych nic nedělala, kašlala na sebe, nehýbala se a bylo mi lhostejné, jak vypadám, bylo by to se mnou horší. Vidím to na kamarádkách, které o sebe nepečují,“ pokračovala s tím, že také miluje box.

Kromě boxu také běhá na páse, praktikuje jógu a medituje. Čistá mysl bez stresu je také podle Giny jedním z klíčů k úspěchu. „Stres z vás vysaje život,“ dodala pro Daily Star.

Třiapadesátiletá Gina je matkou čtyř dětí – dvou synů (32 a 27) a dvou dcer (30 a 9). Má také jedno vnouče.