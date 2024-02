Odborník na randění přináší tipy, jak získat tu pravou

Podle Nicolase je důležité, aby muž vypadal dobře. Nemá ale na mysli přílišnou dokonalost, která by ženy mohla spíš odradit. Stačí málo a úspěch je zaručen a to prý u každého. „Není potřeba vypadat jako Schwarzenegger. Každý muž není předurčen k takové postavě. Měli byste si ale dát záležet na tom, jak vypadáte. Zkuste dělat alespoň něco a dostat se do té nejlepší kondice. Ženy mají rády, když muži voní a na první pohled jsou přitažliví. Líbí se jim, když na sobě pracují a není jim lhostejné, jak vypadají. Ale pozor, přílišná péče a sebestřednost je spíš na škodu,“ radí muž.

Podle experta na randění je také důležité mít nějaký životní cíl. Muži, kteří životem bloudí a nemají žádné sny, prý nejsou pro ženy atraktivní. „Takový muž není výhra v loterii. Ženy vedle sebe chtějí sebevědomého muže, který je schopný se za ně postavit a být hlavou budoucí rodiny,“ myslí si.

Další věcí je přímost a žádná přetvářka, kterou prý ženy velmi rychle prokouknou a je zle. A každé zbytečné rande je ztráta času i peněz. „Nikdy ze sebe nedělejte někoho, kdo nejste. Pravda stejně brzy vypluje na povrch. Být sám sebou je velmi důležité už na prvním rande,“ uvedl Nicolas pro Daily Star. Pokud prý muži budou dodržovat tato jednoduchá pravidla, vysněná polovička jim padne do náruče.