Začala posilovat v šedesáti, ve dvaasedmdesáti je žena ve skvělé kondici

Celý život se hýbala úměrně svému věku a zdravě se stravovala. Před šedesátkou ale nikdy nevzala do ruky činky a nešla posilovat. To vše se změnilo, když měla po operaci páteře a rozhodovala se, jakému pohybu se bude věnovat. Svět kulturistiky dlouho obdivovala a v devětašedesáti letech se poprvé odhodlala zúčastnit se jedné ze soutěží. A to přitom v minulosti často bojovala s bolestí zad.

„Pár let mi trvalo, než jsem kývla na třpytivé bikiny a postavila se před porotu. Mám ale skvělou trenérku, která mě povzbuzuje a skvěle mě vede. Jakmile jsem se poprvé účastnila soutěže v kulturistice, hned jsem věděla, že jsem na správném místě. Jsou to zkrátka moji lidé. Je to srdeční záležitost,“ uvedla žena pro The Sun.

Jejím idolem je prý herec a kulturista Arnold Schwarzenegger a nedávno se jí dokonce splnil sen, když se s ním v zákulisí jedné ze soutěží osobně setkala. Ve dvaasedmdesáti má zkrátka tak bohatý život na zážitky jako v tomto věku málokdo. A maximálně si to užívá.

„Když jsem byla mladší, hodně jsem o sobě pochybovala. Až s věkem jsem se začala mít ráda a víc si začala věřit. I dnes se najdou chvíle, kdy mě přepadnou negativní myšlenky. Vždy ale říkám, že máme v hlavě dvě osoby. Jedna je negativní a jedna pozitivní. A na nás je, abychom rozhodli, kterou z nich poslechneme,“ pokračovala.

Mnohokrát se o sobě dočetla, že je to kulturistka stařenka. O tom ale nechce ani slyšet. Rozhodně se prý nenazývá důchodkyní a energie má stále dost. Po operaci páteře ji její blízcí od posilování odrazovali. Lékař jí ale tento druh pohybu posvětil, tak prý raději poslechla jeho. „Věk neurčuje to, jak se máme chovat a kdo jsme,“ dodala.