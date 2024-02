Dokonalého těla se žena nedočkala, z vysněné operace měla oči pro pláč

„Kvůli pooperačním komplikacím moje děti málem přišly o mámu. Stačilo málo a už jsem tu nemusela být. Udělala jsem chybu, když jsem si vybrala málo prověřenou kliniku v Mexiku,“ uvedla žena.

Hned druhý den po operaci se totiž objevily nečekané komplikace. Dostavila se infekce a velké bolesti. Lékaři Terině pouze nasadili antibiotika, objednali „zázračnou“ mastičku z Amazonu a pustili ji domů s tím, že za pár dnů jí bude určitě lépe.

„V USA jsem za několik dní došla na vyndání stehů a musela jsem hned na sál. Věděla jsem, že se něco děje, ale šokovalo mě, jak moc to bylo vážné. Měla jsem velkou infekci, která se rozšiřovala do celého těla a hrozila sepse. Byla jsem šťastná, že mě lékaři doma zachránili, ale pak jsem se na sebe nemohla ani podívat do zrcadla. V oblasti břicha jsem byla zohyzděná a styděla se i před manželem,“ uvedla v pořadu Botched, kam přijela lékaře žádat o nápravnou operaci.

Terina uvedla, že se jí v oblasti břicha vytvořilo cosi, co připomínalo druhý zadek. Lékaři Terry Dubrow a Paul Nassif jí slíbili, že udělají vše, co je v jejich silách, aby se opět cítila sama sebou.

„Každý den lituji toho, co jsem udělala. Kéž bych si tu první operaci v Mexiku rozmyslela. Přidělala jsem rodině velké starosti a trpěla v bolestech. Pak jsem roky své tělo schovávala,“ doplnila. Po nápravné operaci je se svým tělem konečně spokojená a nadšený je i manžel a všechny čtyři děti. Měla velké obavy, aby opět nenastaly komplikace, lékaři ji ale ujistili, že bude v těch nejlepších rukách a nemusí mít obavy.