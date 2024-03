Obézní ženě dávali lékaři pět let života, zhubla a je z ní nový člověk

Kvůli obezitě měla mnoho zdravotních komplikací. Trápil ji vysoký tlak, cukr, cholesterol, problémy se srdcem a spánkové apnoe. Brala tolik prášků, že už začala mít potíže i se žaludkem a následně také psychické problémy. Jediným řešením bylo hmotnost snížit a začít žít zdravěji. Proměna se ale neobešla bez několika operací.

Prvním zákrokem bylo podvázání žaludku. Díky němu zhubla desítky kilo během pár měsíců. „Můj život za nic nestál. Byla jsem tak obézní, že prakticky vše v mém životě bylo provázeno nějakou bolestí. Už jsem neměla pro co žít. Nic mi nedávalo smysl. Lékaři mě děsili tím, že už mám před sebou jen pět let života,“ uvedla Australanka.

Stále ale myslela na manžela a své dvě dospělé děti. Vysnila si krásnou rodinu včetně vnoučat, na která se těšila, a nechtěla se o takovou budoucnost připravit. V minulosti se snažila zhubnout pomocí diet. To ale nemělo žádný efekt, naopak vždy ještě víc přibrala. „Kvůli oteklým kotníkům jsem vlastně ani nechodila ven. Měla jsem migrény, které neustávaly, a těžko se mi dýchalo. Cítila jsem se jako osmdesátnice,“ pokračovala pro server Needtokno

Operace žaludku pro ni byla jediným řešením a možným vysvobozením ze začarovaného kruhu. Po operaci nenastaly větší komplikace, ale procházka růžovým sadem to podle jejích slov také nebyla. Tělo si zvykalo postupně a největším překvapením pro ni byly průjmy, kterými první měsíce trpěla. „Byla jsem hodně často na toaletě. Stále jsem si říkala, že to stojí za to, že to dobře dopadne,“ uvedla.

A nakonec to také dobře dopadlo. Po řadě zákroků, během kterých jí lékaři mimo jiné odstranili přebytečnou kůži, se jí změnil život. Zhubla přes sto čtyřicet kilo, našla si novou práci a do svého života zařadila pravidelný pohyb i zdravou stravu. „Neskutečně se vylepšil můj zdravotní stav. Nemusím nyní brát žádné léky a lékaři už jsou ohledně mé budoucnosti optimističtí,“ doplnila.