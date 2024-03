Plastiky ženě k dokonalosti nestačí, chce odstranit některá žebra

„Mám tři plastické operace prsou, dvakrát jsem si nechala upravit nos, mám upravený tvar zadečku, upravené lícní kosti, výplně rtů a pravidelně chodím na aplikaci injekcí botoxu. Opravdu je pro mě vzhled prioritou. Ještě bych si chtěla nechat odstranit žebra, abych měla užší pas,“ uvedla blondýnka pro Dailystar s tím, že plánuje i další zvětšování ňader.

První plastiku prsou dostala v osmnácti letech k narozeninám. Od čtrnácti let trpěla tím, že zatímco ostatní dívky mají naditý dekolt, jí v tomto směru nebylo dopřáno. „Nenáviděla jsem svůj plochý hrudník. Když jsem najednou měla větší prsa, otevřelo se mi nepřeberné množství nových možností. Díky tomu jsem se stala modelkou. Do té doby mě všude odmítali s tím, že nemám dostatečně dokonalé křivky,“ pokračovala.

Jedna operace ale nestačila. Vysnila si totiž, že bude mít dokonalý Barbie „look“. Stačilo málo a na plastikách se stala závislou. Jak sama uvádí, miluje pocit, kdy se po operaci probudí a je o něco blíž k vysněnému já. Na každý zákrok si pečlivě vyhledává toho nejlepšího chirurga a prověřené kliniky, protože se bojí možných komplikací. Odstrašující příběhy žen po celém světě ji děsí.

„Mám teď strach z odstranění žeber. Už je to větší zásah do těla a nechci něco podcenit. Zjišťuji si, jaké jsou možnosti. Samozřejmě chci ale docílit co nejužšího pasu. Takže hledám chirurga, který se do toho bez obav pustí a odvede dobrou práci. Těším se, že budu zase blíž dokonalosti. Zároveň si ale myslím, že asi nikdy nenastane okamžik, kdy bych si řekla, že už jsem naprosto dokonalá a další zákrok nepotřebuji,“ doplnila. Každý den také cvičí pod taktovkou trenéra a nechala si od výživového terapeuta sestavit i speciální jídelníček, který jí dodává potřebné živiny. „Moje zdraví je pro mě velmi důležité,“ dodala.