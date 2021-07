Nepovedená plastika zadku ženu málem stála manželství

V roce 2010 oslovila lékaře, o kterém slyšela, že dělá operace za nižší cenu. Ačkoli manžel nechtěl o operaci nic slyšet, stejně se pro zákrok žena rozhodla. Později toho litovala. Zůstaly jí velké jizvy, zadek neměl požadovaný tvar a ve finále se za svou postavu styděla. Původně si vysnila zadek jako má zpěvačka Jennifer Lopezová.

„Měl mi do zadku vložit klasické silikonové implantáty. Místo toho mi ale tajně silikon bez mého vědomí do zadku vpravil injekčně. Chvíli to vypadalo dobře, ale pak se začal zadek deformovat. Pod kůží byly cítit volně se pohybující kuličky. Měla jsem strach. Navíc to zamávalo s mým manželstvím. Můj muž už mi nedůvěřuje, je naštvaný,“ svěřila se žena v pořadu Botched, kam přijela žádat lékaře o pomoc.



Lékaři Paul Nassif a Terry Dubrow byli ze zadku ženy zděšení. Pacientku v takovém stavu ještě neviděli. Slíbili jí, že se pokusí dát zadku aspoň trochu původní podobu. Během operace museli odstranit všechen silikon. Zákrok byl náročný a bylo jasné, že vzhledem k obrovským jizvám už nebude vypadat tak, jak si ho žena vysnila.

„Nemám sice zadek jako Jennifer Lopezová, ale jsem spokojená. Je malý, ale má krásný tvar, nemusím se za něj stydět a radost má i můj manžel. Náš vztah nyní nabral nový směr a vypadá to, že je vše špatné zažehnáno,“ doplnila žena.