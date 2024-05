Kváča zpět v Liberci: Čeština už mi chyběla. Můj cíl? Být vzor pro mladé

„Bylo to hodně rychlé. Já jsem říkal, že kdybych se vracel do Česka, tak Liberec pro mě bude první volbou. S trenérem Filipem Pešánem jsme navázali kontakt a šlo to v podstatě samo,“ popsal Kváča své jednání o návratu k Bílým Tygrům v rozhovoru pro klubový web.

Když koncem minulého týdne Liberec oznámil odchod brankářů Dávida Hrenáka a Lukáše Paříka do jiných extraligových klubů, bylo jasné, že Kváčův příchod je na spadnutí. Na prahu nového týdne se to oficiálně potvrdilo. „Těšil jsem se moc, protože se vracím do známého prostředí. Čeština už mi v kabině celkem chyběla,“ přiznal šestadvacetiletý gólman.

Za svým ročním angažmá v Rögle se ohlíží v pozitivním duchu, i když zastával roli dvojky a za celou sezonu naskočil jen do 18 zápasů.

„Nabral jsem tam spoustu zkušeností. Z mého pohledu to byla úspěšná sezona, protože získat stříbrnou medaili za jeden rok ve Švédsku, to snad ani jinak hodnotit nejde,“ řekl Kváča.

„Jsem na sebe pyšný, že jsem se popasoval s rolí, kterou jsem v klubu dostal. V celkovém hodnocení si uvědomíte, že každý hráč je potřeba bez ohledu na jeho roli, protože to stříbro tvoří celek. Během prosince jsme byli snad čtyři body od sestupu, ale pak jsme se semkli a nastavili si určitý systém.“

V Liberci by měl mít úplně jinou pozici. V minulosti tu tři roky pravidelně chytal s úspěšností zásahů kolem 92 procent. „Zanechal v naší organizaci velkou stopu nejen díky svým výkonům na ledě, ale také díky popularitě, kterou u fanoušků má. Přijde k nám obrovská kvalita do brány, Petr se zařadí mezi nejlepší gólmany extraligy,“ naznačil trenér Pešán, že očekávání od brankářské posily jsou velká.

Záda bude Kváčovi krýt dvacetiletý Daniel Král, který v uplynulé sezoně udělal obrovský výkonnostní posun a stal se nejlepším nováčkem extraligy. „Je to super vizitka nejen pro něj, ale i pro celou organizaci, kde za poslední dobu vyrostl třeba i útočník Jakub Rychlovský či jiní. Je to důkaz toho, že se tu dělá něco dobře,“ míní Petr Kváča.

Bílé Tygry i na severu Evropy pravidelně sledoval. „Upřímně, když jsem si pustil jiný tým, tak mě to tolik nenadchlo. Liberec hrál hodně útočně, což je pro diváka vždy zábavné, a celé to vyvrcholilo sérií se Spartou. Člověk si sice řekne, že stav 4:0 na zápasy je celkem jasná záležitost, ale průběh tomu vůbec neodpovídal. Byla to reklama na hokej,“ vrací se Kváča ke čtvrtfinále play off, v němž Liberec skončil.

Pod Ještědem chce navázat na své předchozí výkony, ale má i jiné plány. „Mým aktuálním cílem je být vzorem, ať už pro někoho mladšího z týmu nebo pro lidi z okolí,“ říká.