Žena se dala na vzpírání po šedesátce, dnes je z ní nový člověk

„Mám za sebou hodně práce. Nebudu říkat, že to nebyla dřina. O to větší radost teď mám, že jsem se procházela po pódiu mezi mnohem mladšími ročníky a mohla jsem ukázat, jak moc jsem na sobě pracovala,“ svěřila se žena pro server Daily Mail.

Cvičit začala v roce 2019. Tehdy jen toužila být ve formě. Posilování se jí ale zalíbilo natolik, že si nakonec najala osobního fitness trenéra a do cvičení se pořádně opřela.

Tehdy jí trenér řekl, že by mohla zkusit i soutěž ve fitness. „Připadalo mi to zprvu jako naprosto šílený nápad. Ale vlilo mi to chuť do života a řekla jsem si proč ne. Konečně jsem měla pocit, že jen nepřežívám, ale opravdu žiji a těším se na každý nový den. Cítila jsem se ostatně po cvičení vždy tak skvěle, že se mi líbila představa ještě větší dřiny,“ pokračovala.

Součástí proměny byla i radikální změna jídelníčku. Všechno fotila svému trenérovi a na jídle si dávala záležet. Díky tomu i zhubla a dnes se cítí lépe než ve třiceti.

„Připadám si jako princezna. Miluji, když se na soutěž namaluji, nastříkám opalovacím krémem a vyrazím jen v plavkách. Ani se mi nesnilo o tom, že bych po šedesátce měla takovou postavu,“ dodala s tím, že doporučuje každému důchodci, aby si našel nějaký sport, který ho bude bavit a znovu dostane do formy.