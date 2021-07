Ženě vypadávaly vlasy v trsech, kvůli napleteným koňským žíním

Čtyřnásobná máma se nechala zlákat reklamou, která propagovala krásné vlasy pocházející od žen z Ruska. Objednala se, vlasy si nechala naplést a kochala se jejich krásou. Trvalo to však jen pár ní. Po pouhých dvou umytích vlasy začaly odpadávat a bohužel padaly i její vlastní vlasy. Na hlavě má nyní holá místa a zbyly jí pouze oči pro pláč.

„Obvykle jsem se o vlasy starala sama. Kupovala jsem si pravé vlasy, které jsem pak na ty své připevnila. Vše bylo vždy v pořádku. Nyní jsem se ale chtěla odměnit a objednala se do salonu. Pár dnů jsem byla nadšená. Jen pouhé umytí ovšem vlasy zničilo,“ svěřila se žena pro Daily Mail.



Kvůli problémům několikrát kontaktovala salon, ale bohužel nebyla se stížností úspěšná.

„Bylo mi řečeno, že jsou to vlasy původem z Ruska. Nevěřím tomu, nejsou lidské. Nejdou ani pořádně učesat. Jsou nepoddajné přesně jako koňské žíně. Byla to klamavá reklama. Některé salony používají umělé vlasy, aby ušetřily. Tady však rozhodně neukazovalo nic na to, že by mělo jít o levnější variantu,“ svěřila se. V přepočtu totiž za prodloužení vlasů zaplatila třináct tisíc korun.



„Došla mi trpělivost a do salonu jsem zašla. Manažer mi řekl, že je podle něj vše v pořádku. Tímto bych chtěla varovat všechny ženy, aby si předem prověřily, jak to s vlasy opravdu je. Doufám, že tím zachráním alespoň jednu ženu od zničených vlasů a plešatění,“ dodala.