Jedna z nejhloupějších otázek vůbec. Proč se neptat dětí, čím by chtěly být

Pamatujeme si to všichni. Taky se nás na to ptali, když jsme byli malí a my tu otázku pokládáme svým (i cizím) potomkům. Proč bychom to neměli dělat? Není to k ničemu dobré. V časech rychle se rozvíjejících technologií se musíme my i naše děti naučit rozlišovat mezi povoláním a identitou. Proč?