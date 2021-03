Z boubelky sexy kočkou. Žena zhubla padesát kilogramů za deset měsíců

Přejídala se, když měla splín. Jakákoli emocionální bouře v jejím životě přinášela nájezdy na ledničku a spíž, kterou dokázala vyplenit téměř celou sama. Kilogramy přibývaly a žena se cítila stále hůř.

Vážila sto jedna kilogramů a musela nakupovat v oddělení s oblečením nadměrných velikostí. Styděla se za své tělo a měla spoustu mindráků a psychické problémy.

„Zajídala jsem emoce a byla jsem ve vztahu s mužem, kterému bylo jedno, že mám nadváhu, a ještě mi jídlo dopřával. Neměla jsem žádnou motivaci cokoli změnit,“ sdělila pro server Mediadrumworld.com.



Ani rodina jí nepromlouvala do duše ohledně hmotnosti, naopak ji ujišťovala, že je krásná. Zapomínali ale zmínit, že obezita vede ke spoustě nemocí, jako je cukrovka nebo vysoký cholesterol.

„Rodiče jsou úžasní lidé a vychovávali mě, jak nejlépe mohli. Vedli mě k tomu, že by se lidé neměli soudit podle vzhledu a že je krásná každá bytost na světě. Ale já jsem se tak přesto neviděla,“ popisuje žena.

Až v roce 2016 na dovolené ve Španělsku začala přemýšlet nad tím, že by změnila svůj život. A po návratu se rozhodla, že s nadbytečnými kilogramy zatočí. „Shodit je nebylo zas tak těžké. Šlo to dolů docela rychle, stačilo nějak změnit nezdravé stravování. Horší to bylo s cvičením. Protože zformovat postavu není jednoduché. Nakonec jsem to ale dokázala a vidím se teď v úplně jiném světle. Už nejsem ta zakřiknutá nesebevědomá holka. Jsem pyšná na to, co jsem dokázala, a cítím se skvěle,“ doplnila.

Když ji teď přepadne chuť na sladké, sáhne po jablku nebo pomeranči. V minulosti si dala několik sladkých koblih denně a nepohrdla ani jídlem z rychlého občerstvení. To v jejím jídelníčku nechybělo žádný den.

„Všem bych chtěla vzkázat, že obezita není jen o vzhledu. Myslete na to, že jde o zdraví. A přitom stačí tak málo. Pokud začnete s hubnutím, nezapomeňte na vydatnou a zdravou snídani. To je podle mě klíč k úspěchu,“ dodala.