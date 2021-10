Zhubla a kvůli vytahané kůži deset let nerandila, pomohla plastika

Plastika ji stála v přepočtu přes čtyři sta tisíc korun. Nechala si odstranit vytahanou kůži, podstoupila liposukci, modelování ňader a také zvolila jejich výplň silikonovými implantáty. Už chtěla skoncovat se svým strachem, který jí nahánělo vlastní tělo při pohledu do zrcadla.

Na střední škole vážila skoro 120 kilo. Styděla se a spolužáci ji šikanovali. Později se jí podařilo shodit padesát kilo, ale vytahaná kůže zůstala. Nadbytečné kůže ji nezbavilo ani cvičení pod taktovkou trenéra.

„Jsem tak šťastná, jak to dopadlo. Se svým tělem jsem teď maximálně spokojená a mohu říct, že takový zákrok doporučuji všem,“ sdělila žena pro server Daily Mail.

Po operaci měla velké bolesti a nějaký čas nemohla sportovat, ani tak by prý své rozhodnutí ale nezměnila. Příliš dlouho toužila po změně. „Deset let jsem byla single a už toho bylo dost. Nikdo neměl hloupé poznámky na mé tělo po hubnutí, bylo to vše v mé hlavě,“ pokračovala.

Před lety navštívila kliniku plastické chirurgie. Lékař jí sdělil, že podle něj není plastika břicha nutná. Nechala se odbýt a pak další roky přemýšlela nad tím, že se na klinice objeví znovu a tentokrát si bude stát za svým. Domluvení operace pro ni byl velký pokrok.

„Jsem ráda, že jsem se nenechala nikým přemluvit a šla si za svým. Opravdu se teď cítím úžasně. Konečně mám ploché břicho,“ doplnila.