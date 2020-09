VIDEO: Jak šéfkuchař Forejt vydupal kreativitu z finalistů MasterChefa

22:08

Úterní kreativní večer si všech sedm finalistů soutěže MasterChef Česko opravdu užilo. Dostat jednu konkrétní ingredienci, v mžiku vymyslet, co z ní připravím, ve spižírně na nic nezapomenout a pak do hodiny naservírovat pokrm hodný šéfkuchaře, to je výzva. Stejně jako příprava pokrmu servírovaného do podoby motýla.